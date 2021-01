Vigili del fuoco si esercitano sul monte Cimone

Il Reparto volo dei Vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna in questi giorni è impegnato in esercitazioni con il nuovo elicottero AW139, Drago 143, sul monte Cimone nel Modenese per consentire agli equipaggi di eseguire manovre su scenari innevati come approcci in atterraggio, decollo, sbarco, hovering e calata degli aerosoccorritori. Gli AW139 dei vigili del fuoco, ultimi arrivati nella flotta aerea del Corpo nazionale, sono dotati di diversi equipaggiamenti come il verricello di recupero, gancio baricentrico per l'impiego di benna antincendio, radar meteo e un sistema di comunicazione satellitare. Sul monte Cimone sono posizionati i ponti radio dei Vigili del fuoco che assicurano le comunicazioni di servizio e di emergenza in tutta la regione.

(ANSA).