Felliniana, omaggio in danza per il centenario Fellini

(ANSA) - RIMINI, 15 GEN - Debutta il 20 gennaio 'Felliniana-Omaggio a Fellini', produzione della Compagnia Artemis Danza con il sostegno del Comune di Rimini e in collaborazione con Teatri nella Rete, la stagione virtuale di Ater Fondazione. Inizialmente pensato come evento di chiusura delle celebrazioni per il centenario del Maestro, poi posticipato per le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, lo spettacolo sarà presentato gratuitamente in prima assoluta dal Teatro Galli di Rimini sulla piattaforma www.teatrinellarete.it nel giorno del 101/o anniversario della nascita di Federico Fellini, tra le iniziative che accompagnano l'inaugurazione - prevista in primavera - del Museo internazionale che Rimini dedicherà al regista. Lo spettacolo rievoca attraverso le coreografie di Monica Casadei l'universo del grande Maestro e dei suoi film più celebri. I corpi attraversano la danza e il circo contemporaneo, il sogno e il mondo reale, accompagnati dalle musiche composte da Nino Rota.

Sempre il 20 gennaio un cartellone di iniziative in diretta streaming - 'Fellini Calls' - vedrà alternarsi le voci di chi ha conosciuto e studiato Fellini, di giornalisti ed esperti.

Vincenzo Mollica, Laura Delli Colli, Antonio Monda, Rosita Copioli, Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Stefano Francia di Celle, Marco Bertozzi, Piera Detassis, Bruno Roberti, Frank Burke, insieme ad altri ospiti, dal 20 al 22 gennaio, tutti i pomeriggi dalle 17.15 alle 19.15, racconteranno il cinema del regista italiano su diverse piattaforme, tra cui il canale youtube del Comune di Rimini, le pagine facebook del Comune e della Cineteca comunale, del laboratorio aperto Rimini Tibero e su www.officinariminiarte.it. . (ANSA).