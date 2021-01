Covid: ancora assembramenti in zona universitaria Bologna

Nuovo intervento della Polizia verso le 21 di ieri in in Piazza Scaravilli, zona universitaria di Bologna, dove da tempo vengono segnalati assembramenti di ragazzi che si ritrovano a chiacchierare. All'arrivo degli agenti del commissariato Due Torri, secondo la Polizia si erano radunate oltre un centinaio di persone.

Quasi tutti si sono allontanati, disperdendosi alla vista delle pattuglie. Fra i pochi rimasti, otto sono stati sanzionati perché trovati senza mascherina. Durante il controllo è stato perquisito un 32enne marocchino che sembrava particolarmente agitato: addosso aveva 15 grammi di hashish, che gli sono costati una denuncia per detenzione di stupefacenti.