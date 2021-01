Covid: in Emilia-Romagna 1.515 contagi e 70 morti

Sono 1.515 i nuovi casi di positività al Cronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagma sulla base di 15.033 tamponi refertati. Tornano a salire i ricoverati in terapia intensiva e ci sono stati 70 morti, cinque dei quali sotto i 60 anni.

Dei nuovi positivi, 686 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. I casi attivi sono 55.948, il 94,9% dei quali in isolamento domiciliare. In crescita i ricoverati in terapia intensiva che sono 233, quattro in più di ieri, mentre calano quelli negli altri reparti Covid, 2.610 (-68).

Le nuove vittime, che portano il totale a 8.590, sono 17 a Bologna, 12 a Ravenna, nove a Modena, sette nelle province di Piacenza e Forlì-Cesena, sei a Ferrara e a Ravenna, quattro a Parma e due nel Reggiano.

Continua intanto la campagna vaccinale che sta per raggiungere i primi 100mila vaccinati. Alle 16.30, infatti, erano 99.226, 5.974 dei quali somministrati oggi. (ANSA).