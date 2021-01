Domenica nuova udienza per il rinnovo della detenzione di Zaki

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: per domenica 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua liberazione.

"Continuiamo a chiedere fermamente la sua libertà e il suo rilascio incondizionato - scrivono - sui social - ricordiamo che è stato arrestato arbitrariamente al suo arrivo all'aeroporto del Cairo a febbraio, ed è passato quasi un anno intero dalla sua detenzione ingiustificata". (ANSA).