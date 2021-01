Calcio: De Siervo, Supercoppa nella città del Tricolore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 GEN - "Ci fa piacere ripartire da qui, dalla città simbolo della bandiera". Con queste parole Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha presentato nella sala del Tricolore di Reggio Emilia, la 'Ps5 Supercup' - la Supercoppa Italiana di calcio, giunta alla 33/a edizione - che si disputerà mercoledì prossimo 20 gennaio alle 21 (diretta Rai1) al Mapei Stadium-Città del Tricolore, tra Juventus (vincitrice dello Scudetto 2020) e Napoli (detentore della Coppa Italia). "Negli ultimi anni - dice De Siervo - abbiamo girato il mondo, l'anno scorso la Supercoppa si è tenuta in Arabia Saudita come strumento di promozione del nostro calcio all'estero. Ora la pandemia ha creato problemi, ma noi abbiamo colto l'opportunità di giocare a Reggio Emilia, in uno dei migliori stadi d'Italia, questa grande partita per la quale ci aspettiamo un'audience roboante grazie alla presenza di 35 broadcaster che trasmetteranno in 150 Paesi". (ANSA).