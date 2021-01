In bici con un chilo di cocaina, arrestato

Si aggirava in bicicletta fra i garage di via Bertocchi, zona Barca alla periferia di Bologna, e ha insospettito la Polizia che, dopo un controllo, lo ha trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina. L'uomo, un 47enne cittadino albanese, incensurato, è stato arrestato.

Gli agenti in borghese della squadra Mobile erano impegnati in un servizio di contrasto ai furti e la prima ipotesi era che si trattasse di un ladro. In realtà, all'interno della borsa che aveva nel cestino della bici, custodiva un 'mattone' sottovuoto che è risultato contenere cocaina per poco più di un chilogrammo. Il valore al dettaglio della 'coca' sequestrata si aggira, secondo la Polizia, intorno ai 100.000 euro.