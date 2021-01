F1: Domenicali "molto contento del ritorno di Imola"

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Non è stato semplice": così il presidente e ad della F1 Stefano Domenicali dopo il varo del nuovo calendario del 2021, sul quale comunque incombe sempre l'incubo del covid. "Siamo contenti - ha detto Domenicali - di poter confermare il numero di gare che avevamo pianificato. La pandemia non ci sta ancora permettendo un ritorno alla normalità, ma abbiamo mostrato nel 2020 che possiamo correre in sicurezza e che abbiamo competenze e esperienza per poter disputare la nostra stagione".

Il manager si è detto "felice" di aver potuto inserire nel calendario a novembre il Gp d'Australia e "stiamo lavorando con le autorità cinesi per trovare una soluzione per gareggiare nel 2021, se la situazione cambierà. Siamo molto contenti di annunciare il ritorno di Imola: sappiamo che i tifosi stanno attendendo il ritorno in pista dopo la pausa invernale in Bahrain. Naturalmente la situazione legata al Covid-19 è fluida, ma abbiamo le competenze per correre in sicurezza anche nel 2021". (ANSA).