Covid: caffè al bancone, chiusi due bar nel Bolognese

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno fatto chiudere altri due bar, con una sospensione della licenza per 5 giorni, i cui gestori avevano fatto entrare alcuni clienti per consumare al bancone alimenti e bevande, probabilmente per ripararsi dal freddo. E' successo ad Alto Reno Terme, sull'Appennino, e a Budrio.

Il caffè al banco è costato caro anche ai clienti, che in entrambi i casi sono stati a loro volta sanzionati con la multa di 400 euro a testa. I controlli sono stati fatti nell'ambito delle attività quotidiane dell'Arma, per verificare il rispetto delle normative sugli spostamenti e l'accesso agli esercizi pubblici.