Cineteca Bologna mette online filmato Congresso Livorno 1921

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - Cento anni fa nasceva il Partito Comunista d'Italia: per l'occasione la Cineteca di Bologna restaura e mette online uno straordinario documento d'epoca, cronaca viva dei giorni del gennaio 1921 in cui si svolse a Livorno il XVII Congresso del Partito socialista, concluso con la scissione dei comunisti.

'Uomini e voci del Congresso socialista di Livorno', custodito dalla Cineteca di Bologna grazie alla copia depositata dalla documentarista Cecilia Mangini e restaurato dal laboratorio L'Immagine Ritrovata con le musiche di Daniele Furlati, sarà online dal 18 gennaio sulla piattaforma 'Il Cinema Ritrovato fuori sala', presentato dal regista livornese Paolo Virzì, dal professor Paolo Capuzzo, direttore del Dipartimento di Storia dell'Università di Bologna, e dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. Il film sarà disponibile fino al 17 febbraio, assieme agli altri titoli della piattaforma Il Cinema Ritrovato fuori sala, progetto realizzato dalla Cineteca di Bologna per la visione online - in collaborazione con MYmovies - di classici restaurati e rarità dalla storia del cinema, con un programma che si rinnova ogni 30 giorni.

"Il film in due bobine, girato in 35mm, della durata di 30 minuti, non ha indicazioni né sulla produzione, né su chi lo abbia diretto e non ebbe mai un visto di censura", spiega Farinelli. "Pur essendo un documentario, è un vero esperimento perché cerca di offrire il ventaglio delle molte posizioni e delle importanti personalità che animavano quelle giornate, pur non avendo a disposizione il sonoro, ma solo didascalie, e una pellicola poco sensibile, che rendeva quasi impossibili le riprese all'interno del teatro". (ANSA).