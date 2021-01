Covid: altri 1.942 contagi e 66 nuovi morti in E-R

Sono 1.942 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 9.632 tamponi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati 822 sono asintomatici e l'età media è 45,8 anni. La provincia con più casi è Modena (469), segue Bologna (402).

I guariti sono 316 in più, i casi attivi sono 61.466 (+1.560), di cui il 95% in isolamento a casa. Sono 66 i nuovi decessi, tra cui anche un 45enne a Reggio Emilia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 238 (+1), 2.741 quelli negli altri reparti Covid (+36).

Alle 16 sono state fatte dall'inizio della campagna 73.660 vaccinazioni, 5.905 nella giornata di oggi. (ANSA).