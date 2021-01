Serie A: Juventus-Sassuolo 3-1

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Juventus batte Sassuolo 3-1 (0-0) nel posticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I gol: nel secondo tempo Danilo per i padroni di casa al 5', Defrel per gli emiliani al 13', Ramsey ancora per i bianconeri al 37' e Cristiano Ronaldo ha chiuso i conti al 47'. Il Sassuolo ha giocato in 10 per tutto il secondo tempo dopo l'espulsione (rosso diretto per un fallo su Chiesa) di Obiang al 45' della prima frazione di gioco. (ANSA).