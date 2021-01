Assalto a distributore, ladri sradicano colonna self

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Ha causato parecchi danni un furto compiuto la scorsa notte in un'area di servizio Q8 sulla via Emilia, a Idice di San Lazzaro, nel Bolognese. Una banda di ladri ha abbattuto la colonnina della cassa automatica, utilizzando una ruspa con pala meccanica, per trafugare il denaro contante.

In mattinata sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e l'area è stata transennata. A quanto risulta dalle prime indagini, la banda era composta da tre persone che sono fuggite a bordo di una Ford Fiesta rubata, con un bottino ancora imprecisato. Il mezzo pesante usato per sradicare la cassa è stato invece abbandonato sul posto. (ANSA).