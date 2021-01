Strage Bologna: avv.Cavallini, ospitalità nota, 2 anni persi

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GEN - "Rimango perplesso difronte a queste motivazioni. Dopo due anni di processo e uno di scrittura c'è solo un capitoletto su Cavallini dove si ripete il capo di imputazione. I quattro ex Nar hanno sempre detto che la sera prima della strage erano insieme, se è sufficente questo per condannarlo bastava una sola udienza". Così l'avvocato Gabriele Bordoni, che insieme al collega Alessandro Pellegrini assiste Gilberto Cavallini, ha commentato le motivazioni della sentenza che un anno fa ha condannato l'ex Nar all'argastolo per concorso nella strage della stazione di Bologna.

"Quella condotta - ha aggiunto Bordoni -, era stata giudicata inconcludente durante il primo processo. E io un anno fa nella mia arringa dissi che non si poteva avvilire il tutto a una cosa che aveva già portato all'archiviazione, serviva una consapevolezza di Cavallini legata ad un percorso stragista.

L'ospitalità offerta agli altri Nar, ripeto, era nota da sempre e quindi abbiamo perso 2 anni a parlare di niente e a fare storiografia". Bordoni sottolinea quindi che ricorrerà in appello. "Sarà un appello tecnico - ha concluso il legale - proprio sul fatto che quella condotta aveva portato ad una archiviazione nel primo processo". (ANSA).