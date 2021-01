Scuola, in E-R superiori a distanza fino al 25 gennaio

La giunta dell'Emilia-Romagna decide di rinviare al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza al 50% nelle scuole superiori. Una scelta dettata dall'aumento dei contagi e da "uno scenario che evolve in negativo", spiega la Regione. Fino al 24 gennaio, quindi, rimarranno aperte, in presenza, materne, elementari e medie, mentre alle superiori le lezioni proseguono al 100% con la didattica a distanza. (ANSA).