Alpino della serenata ricoverato per Covid, suona in corsia

Ora suona la sua fisarmonica per i compagni di corsia del centro Covid di Cortemaggiore, l'alpino che a novembre commosse Piacenza e tutta Italia quando fu immortalato in un video mentre suonava una serenata alla moglie sotto le finestre dell'ospedale di Castelsangiovanni, in cui la donna era ricoverata e dove purtroppo è poi deceduta.

Nei giorni scorsi Stefano Bozzini, 81 anni, ex militare tra le 'penne nere', è risultato positivo al coronavirus e per lui si è reso necessario il ricovero, anche se le sue condizioni non sembrano gravi. In ospedale, non appena si è ripreso, i figli gli hanno portato assieme al cambio della biancheria il più gradito dei doni: il suo amato strumento musicale con il quale ha iniziato a tenere compagnia ai compagni di degenza. "A volte mentre suono, qualcuno entra nella stanza, accenna un passo di danza e poi se ne va", racconta Bozzini al quotidiano Libertà di Piacenza mentre la figlia Lucia sottolinea come la possibilità di suonare abbia giovato al padre "moralmente ma anche fisicamente". (ANSA).