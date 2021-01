Al via concorso 'Macfrut digital video award'

(ANSA) - CESENA, 08 GEN - Al via da lunedì 11 gennaio 'Macfrut digital video award', un concorso per video dedicati all'ortofrutta. Da quella data saranno pubblicati sulla piattaforma macfrutdigital.com i primi 20 video selezionati per il concorso che rappresenta un unicum nel panorama internazionale del settore. A vagliarli, in questa prima fase, sono il regista Enrico Vanzina, l'attrice Cecilia Dazzi e la giornalista Rai Adele Ammendola.

I primi 20 video video saranno disponibili fino a domenica 17 gennaio, dopodiché sarà pubblicata un'altra serie di 20 video. La giuria valuterà i 5 video finalisti sulla base di tre criteri: efficacia, estetica ed innovazione.

Successivamente, dal 1 marzo al 30 aprile, la parola passerà agli utenti registrati nella piattaforma macfrutdigital.com che avranno la possibilità di decretare il vincitore votando uno dei cinque finalisti. La cerimonia di premiazione è prevista in occasione di Macfrut 2021 (4-6 maggio). (ANSA).