Mihajlovic contro Ayroldi, 'lavoriamo,viene uno e ti rovina'

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic non ha assolutamente gradito l'arbitraggio di Ayroldi nella sfida che i rossoblù hanno pareggiato (2-2) con l'Udinese.

Il Bologna ha giocato in dieci dal 2' st per l'espulsione di Svanberg (doppio giallo).

"In undici contro undici abbiamo giocato molto meglio, se fosse andato tutto come doveva avremmo vinto - dice Mihajlovic a Sky Sport -, poi c'è stata l'espulsione e il pareggio alla fine è giusto, perché loro hanno creato tanto dopo il rosso. Siamo la squadra più ammonita d'Europa, ma non abbiamo Couto o Mihajlovic".

E ancora, sempre sulla gestione dei cartellini: "All'87' c'era un fallo netto di Becao da rosso, da secondo giallo, e non l'hanno ammonito - dcie Mihajlovic -. Noi lavoriamo, poi viene uno e ti rovina la partita. Da noi non picchia nessuno, noi giochiamo a calcio". (ANSA).