Vaccini: E-R lancia sito con aggiornamento in tempo reale

I dati sui vaccini al coronavirus in Emilia-Romagna sono online, aggiornati in tempo reale: d'ora in poi sarà possibile verificarli sul portale della Regione dove gli update sono minuto per minuto e i dati divisi per genere e classi d'età, oltre a quelli fatti giornalmente, considerato che le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini.

Con dati riferiti alle 15.30 di oggi, risultano vaccinate in totale 19.806 persone, di cui 4.748 soltanto oggi. L'AGGIORNAMENTO

"Un elemento di trasparenza per monitorare l'andamento della vaccinazioni che, anche oggi, registra un incremento significativo", afferma l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Questa prima fase di vaccinazioni riguarda medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nella sanità regionale, e gli operatori e degenti della Rsa, un bacino di oltre 180mila persone. Dopo la prima somministrazione, seguirà la seconda di richiamo, nell'arco dei 18-23 giorni successivi. A partire da marzo è previsto l'allargamento della campagna ad altre categorie a rischio e al resto della popolazione.