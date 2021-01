Il Parma va avanti con Liverani, Krause lo conferma

(ANSA) - PARMA, 04 GEN - Ci sarà ancora Fabio Liverani sulla panchina di Parma mercoledì per la sfida di Bergamo con l'Atalanta. Dopo la pesantissima sconfitta con il Torino di ieri per 3-0 era ventilata l'ipotesi dell'esonero con il ritorno di Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto.

In due riunioni, una ieri sera, l'altra oggi all'ora di pranzo, la dirigenza ducale ha invece deciso di fare ancora fiducia all'attuale tecnico. Il 'no' all'esonero sarebbe arrivato dallo stesso presidente Kyle Krause. (ANSA).