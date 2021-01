Boom pizza fatta in casa, da Bologna arriva il corso online

Nei mesi di lockdown dovuto al Covid-19. in tanti si sono cimentati panettieri in casa e pizzaioli improvvisati, e così da Bologna arriva un corso online dedicato, la prima "scuola di pizza a domicilio". L'iniziativa è di Antonio Arcieri, mastro pizzaiolo 35enne originario della Basilicata, che ha creato Home Made Pizza.

"Durante il lockdown - spiega Antonio, proprietario di una pizzeria da asporto in città - alcuni miei clienti intolleranti al glutine mi chiedevano come fare in casa un pizza adatta a loro. Così ho pensato di creare per loro una box con ingredienti selezionati, di altissima qualità, che potevano utilizzare. Ma non mi sono fermato qui".

La sua idea è mettere chiunque nelle condizioni di realizzare a casa una pizza 'da pizzeria'. "Chi acquista la box sia nella versione con farina normale che senza glutine, ha accesso, a tempo illimitato a una serie di contenuti video in cui spiego passo passo in che modo realizzare una pizza perfetta, a prescindere dal forno che si ha a disposizione e dalla manualità".

Al momento le consegne sono su Bologna, ma si punta a inviare prodotti - specialmente senza glutine - e 'know how' anche nel resto d'Italia.