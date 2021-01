Disperso in Appennino parmense, quarto giorno di ricerche

Sono riprese questa mattina intorno alle 8 le ricerche dello scialpinista di 52 anni nella zona di Schio, sull'Appennino parmense, con 30 operatori del Soccorso alpino e speleologico che per il quarto giorno di fila stanno battendo insieme a vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e forestali il comprensorio di Schia-Monte Caio, nel comune di Tizzano Val Parma, dove l'uomo risulta disperso da lunedì sera.

Ricerche non facili a causa delle condizioni meteo: nella zona nevica dalla scorsa notte e anche in questo momento continua a nevicare, con 20 centimetri che si sono aggiunti alla coltre precedente rendendo il manto nevoso molto instabile. Ieri erano stati effettuati anche tre sorvoli in elicottero, senza esito. Oggi nella zona è in vigore una allerta arancione proprio per neve.