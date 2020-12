Solidarietà: inaugurato a Rimini hotel per senzatetto

È stato inaugurato a Rimini un hotel per senzatetto e i primi ospiti sono già arrivati nel pomeriggio di ieri poco dopo il taglio del nastro. La struttura ricettiva dal nome 'Locanda 3 angeli' è gestita dalla Caritas diocesana e può ospitare fino a 35 persone in altrettante camere singole con bagno. La colazione viene consumata nella sala comune con tavoli singoli distanziati. Il resto della giornata gli ospiti dovranno viverlo separati. Al progetto si è approdati grazie alla partecipazione di Caritas ad un'istruttoria pubblica del Comune di Rimini che mette a disposizione un contributo di 55 mila euro fino al 30 giugno 2021 per l'accoglienza di persone senza fissa dimora nel contesto pandemico. È stato firmato un contratto d'affitto della durata di tre anni con la famiglia Angeli del quartiere di Torre Pedrera dove si trova la struttura. Caritas si è iscritta all'Associazione italiana albergatori e ha fatto sapere che, terminata l'emergenza freddo, l'hotel non cesserà il suo servizio. Si pensa infatti ad un successivo utilizzo per le persone sfrattate e in cerca di alloggio, come albergo sociale per le vacanze estive, e come centro di iniziative ed eventi di quartiere.