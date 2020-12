Capodanno: incendio Castello Estense, diretta streaming e tv

(ANSA) - FERRARA, 30 DIC - Anche quest'anno si terrà il tradizionale incendio del Castello Estense a Ferrara, che ha sempre richiamato tradizionalmente migliaia di spettatori: domani, nella notte di San Silvestro, non sarà possibile assistere in presenza, circondando il fossato dell'antica fortezza estense, ma le immagini dei fuochi e luci multicolori, insieme alle coinvolgenti musiche scelte per l'occasione, percorreranno il mondo attraverso le dirette streaming sul web e quelle televisive di canali e network privati.

L'incendio del Castello è organizzato dal 2015 da Made Eventi e Delphi International; lo spettacolo pirotecnico è affidato a Parente Fireworks, per la regia di Giuliano Sardella. Quest'anno il tema al quale si ispira per la colonna sonora è un omaggio al grande cinema italiano, che si aprirà con un tributo per ricordare i cento anni dalla nascita di Federico Fellini. Lo spettacolo durerà circa 17 minuti.

Dalle 22 del 31 dicembre interverranno anche artisti come Attilio Fontana, vincitore di 'Tale e quale show' su Raiuno, Le Dolce Vita, trio considerato la risposta femminile al Volo, l'attrice Clizia Fornasier. Eurovision distribuirà il segnale dell'incendio al Castello ad oltre 300 tv di tutto il mondo, dalla Cnn alla Bbc, garantendo una copertura mai raggiunta prima, mentre SkyTg24 realizzerà alcuni collegamenti in diretta dalla piazza. La web Tv della Regione Emilia-Romagna (www.lepida.tv) trasmetterà in diretta tutto lo spettacolo.

"Abbiamo scelto di confermare uno spettacolo importante, atteso e tradizionale in un anno particolare e difficile - commenta il sindaco Alan Fabbri - investendo sulla promozione e la comunicazione di un evento che potrà essere visto da casa, in tutta Italia e non solo, e che contribuirà a portare in migliaia di famiglie la bellezza di Ferrara e del suo Castello. Tramite le tv e lo streaming potremo superare limitazioni e restrizioni, garantendo a tutti di poter assistere all'appuntamento in piena sicurezza". (ANSA).