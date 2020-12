Capodanno: il liscio di Riccardo Tesi dalla sala Farnese

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Notte di Capodanno con valzer e mazurke dalla Sala Farnese di palazzo d'Accursio a Bologna, dove è stato registrato in queste ore, e sarà mandato in onda domani sera nella riproposizione del musicista e studioso della materia Riccardo Tesi, un evento speciale con la partecipazione di ballerini classici e tradizionali, su Lepida TV alle 21 e su emiliaromagnacreativa.it. Un progetto speciale della rassegna 'Viralissima', realizzato con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

Sarà un viaggio attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza, veicolato da un'orchestra multietnica composta da alcuni musicisti tra i più rappresentativi della scena etnica, classica e jazz: dagli echi classici di Carlo Brighi alle atmosfere bandistiche del Concerto Cantoni fino alle aperture jazzistiche di Gorni Kramer, senza dimenticare le contaminazioni etniche delle varianti regionali, bolognesi e le sonorità romagnole di Secondo Casadei. (ANSA).