'Art in act 008', viaggio virtuale nella magia del mosaico

(ANSA) - TERAMO, 30 DIC - Due tour virtuali descrivono il dialogo tra passato e presente, tra antichi e nuovi valori del concetto di mosaico, della forma, dei linguaggi e dei media.

L'edizione 'Art in Act 008', dedicata alle opere finaliste del premio Gaem di Ravenna (Giovani Artisti e Mosaico) e ai giacimenti musivi di Teramo, sarà online oggi dalle 12 (http://bit.ly/artinact) grazie alla collaborazione tra Fondazione Cingoli e Fodazione Tercas, delegazione FAI Teramo e Museo Mar di Ravenna. Da una parte il viaggio tra le opere finaliste del Gaem, collocate a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi (Teramo); dall'altra l'itinerario della città di Teramo con i siti selezionati dalla delegazione Fai (Domus Madonna delle Grazie, Domus Piazza S.Anna, Domus Palazzo Melatino, Domus dei Delfini e Domus di Bacco).

"Si rinnova l'annuale appuntamento con l'arte contemporanea - dichiara il direttore artistico di 'Art in Act' Andrea Cingoli - in particolare con la forza espressiva degli emergenti di cui la Fondazione Cingoli è fervida promotrice. L'edizione 2020 si lega al paradigma dell'evoluzione nell'arte musiva tra antico/moderno e nella necessità di rivedere abitudini e valori degli strumenti di comunicazione e fruizione causa Covid19".

"Con estremo interesse - commenta la presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante - abbiamo accolto l'idea progettuale della Fondazione Cingoli che ha ipotizzato la rivalutazione culturale e storica della Teramo musiva su cui da anni lavoriamo".

Ai virtual tour, realizzati da Redorange, si affiancano le video interviste a Cingoli, a Di Sante, a Monica Calvarese della Delegazione Fai Teramo e al direttore del Museo di Ravenna Maurizio Tarantino. La nota critica sulle opere del Gaem è della curatrice, Linda Kniffitz. Grazie al virtual tour è possibile avere informazioni sugli autori delle opere con immagini in alta definizione e filmati, anche con esperienza in modalità immersiva.

Tra le opere dei 19 finalisti del premio, istituito dal Museo d'arte di Ravenna, una menzione speciale agli artisti premiati: Atsuo Suzumura (premio Orsoni), Roberta Grasso (premio Nicola Cingoli), Peng Shuai (premio CNA), premio biennale del mosaico a Marco De Santi. (ANSA).