Disperso in Appennino parmense, ricerche sotto la neve

(ANSA) - PARMA, 29 DIC - Non si hanno notizie di lui da ieri pomeriggio quando, dopo avere parcheggiato l'auto nel parcheggio del rifugio di Schia, è salito verso il Monte Caio. E' un 52enne residente a Parma l'uomo disperso sulle montagne dell'Appennino Parmense.

Lo hanno cercato per tutta la giornata i volontari del soccorso alpino, i vigili del Fuoco ed i carabinieri con l'ausilio di diverse unità cinofile ma le condizioni meteo sono particolarmente difficili. Da ieri sera infatti sulle pendici del Caio è in corso una vera e propria tempesta con temperature particolarmente rigide. Il timore dei soccorritori è che sia stato colto da malore ed essendo da solo non sia riuscito a chiedere aiuto.

A dare l'allarme era stata questa mattina la fidanzata, allertata dal fatto che l'uomo aveva da tempo il cellulare spento. (ANSA).