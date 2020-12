Cultura: la Nuova Pilotta in web tv con un proprio canale

(ANSA) - PARMA, 28 DIC - La Nuova Pilotta sbarca nella web tv dal 29 dicembre con un canale dedicato che nasce dalla collaborazione della Direzione del Complesso Museale statale con QubìTv, webtv on demand, che ha redazione e studi nel grande complesso di Cubo, a Parma. È "una webtv dedicata ai temi della cultura di Parma e del territorio, nelle sue diverse declinazioni e prospettive, dall'arte alla musica, dall'intrattenimento alla poesia, dal teatro alla psicologia, dalle piccole e grandi manifestazioni culturali alla magia, dal food alle mostre", spiega il direttore dell'emittente Luigi Allegri, che nel progetto ha al suo fianco una squadra di giovani professionisti della comunicazione.

Ad essere proposti dall'emittente sono 'Quick Bites', produzioni di intrattenimento e news che si possano fruire dallo smartphone con una durata che arriva fino ai dieci minuti. La nuova webtv si presenta come un ricco insieme di canali autonomi e compresenti sul sito. Il visitatore li potrà liberamente e gratuitamente scegliere, accolto da contenuti sempre rinnovati.

Per quanto riguarda la Nuova Pilotta, ogni martedì sarà proposto un contenuto originale e quelli precedenti resteranno comunque accessibili. I primi video si focalizzano su tre dei massimi tesori del museo: la Scapiliata di Leonardo, il bifacciale del nuovo Museo Archeologico, e la Guarigione del Cieco di El Greco, illustrati dal direttore Simone Verde.

"Una tv così impostata offre al nostro Museo - sottolinea Verde - la possibilità di raggiungere pubblici diversi. Proprio la struttura a canali indipendenti permetterà di raggruppare nello stesso sito, qubíTV.it, le proposte di soggetti culturali anche molto differenti tra loro, consentendo loro di proporre i propri contenuti a spettatori che molto difficilmente raggiungerebbero con i propri canali istituzionali". (ANSA).