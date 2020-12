A Bologna, una 'succursale' 4.0 per la biblioteca Salaborsa

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Uno spazio fatto di laboratori e percorsi multidisciplinari, vocato a nuovi linguaggi e tecnologie come gaming, coding, robotica e fablab: a Bologna è partito il progetto che porterà alla nascita di una nuova biblioteca, la 'Salaborsa lab di vicolo Bolognetti'. Sarà una sede distaccata della più importante biblioteca comunale bolognese, Salaborsa appunto, che ha la sede principale in piazza del Nettuno a fianco del Comune.

Oggi è stato pubblicato un primo bando da 31mila euro per la progettazione degli spazi che rinnoveranno completamente l'attuale biblioteca Ruffilli. Prossimamente arriveranno due bandi (da 80 mila euro totali) per la fornitura degli allestimenti e delle strumentazioni informatiche e digitali e un ulteriore bando per l'erogazione di 300 mila euro di contributi, rivolto a enti del terzo settore, per progettare e realizzare attività per la nuova biblioteca e per tutte le altre biblioteche comunali. Inoltre è in via di definizione il progetto per trasferire dalla Cineteca di Bologna in vicolo Bolognetti l'archivio videoludico.

L'obiettivo di questo spazio è favorire la crescita culturale e contrastare le povertà educative: l'idea è che diventi punto di riferimento in particolare per i ragazzi (a partire dagli 11 anni) e per i giovani. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla cultura Matteo Lepore, insieme alla presidente del quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole e a Veronica Ceruti, che dall'1 gennaio 2021 diventerà direttrice delle biblioteche comunali di Bologna. "Nella città che presto sarà capitale italiana dei Big Data - dice Lepore - dobbiamo aspirare a promuovere la cultura digitale a tutte le età e verso tutta la popolazione. È una questione democratica, di riduzione delle diseguaglianze". (ANSA).