Vax Day:Bologna,anche Cc a scorta convoglio vaccini Esercito

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Anche i Carabinieri del comando provinciale di Bologna hanno partecipato ai servizi di scorta e viabilità al convoglio dell'Esercito Italiano incaricato di trasportare le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech anti Covid-19 assegnate all'Emilia-Romagna.

Gli uomini dell'Arma hanno scortato il carico, giunto nella tarda serata di ieri all'Aeroporto militare di Bologna e trasferito presso la 'Brigata Aeromobile Friuli' dove è stato custodito e sorvegliato per tutta la notte.

Questa mattina, il convoglio militare, scortato dai personale dell'Esercito Italiano e dai Carabinieri, ha raggiunto l'Ospedale Bellaria per la consegna dei vaccini al personale sanitario per la successiva distribuzione sul territorio regionale. Una cinquantina di dosi sono state prese in carico dagli stessi Carabinieri e consegnate al personale di una Casa protetta di Bologna. (ANSA).