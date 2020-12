Vax Day: Bonaccini; c'è emozione, giornata importante

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - "C'è emozione perchè non nascondiamoci che chi ha vissuto in prima linea questo terribile anno che io spero ci metteremo alle spalle molto presto tra pochi giorni, ha ricordi" tali "che a volte viene persino da chiedersi come abbiamo fatto a reggere una situazione così drammatica e inedita. Credo che per tutto il Paese, per il mondo, sia una giornata importante". Lo ha detto, riferendosi al cosiddetto 'Vaccine Day', il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo su Rainews 24.

"Una giornata importante - ha aggiunto - perchè finalmente si comincia quell'operazione di vaccinazione che ci consente, oggi, di vedere una luce in fondo al tunnel molto lontana ma che - ha concluso - nei prossimi mesi,si avvicinerà sempre di più".

