Musica: coro maschile Comunale Bologna canta l'Ottocento

(ANSA) - BOLOGNA, 26 DIC - Dai Lieder di Franz Schubert alle canzoni di Stephen Foster, passando per Hector Salomon, Hector Berlioz e Giuseppe Verdi. S'intitola 'L'Ottocento tra Europa e Stati Uniti d'America' il concerto in programma domani alle 17.30 sul canale YouTube del Teatro Comunale di Bologna, realizzato nell'ambito del palinsesto #apertinonostantetutto promosso attraverso la piattaforma digitale dell'Anfols.

Protagonista il Coro maschile del Comunale diretto da Alberto Malazzi e accompagnato da Cristina Giardini al pianoforte.

I concerti sono registrati a porte chiuse, senza pubblico in sala, con i musicisti disposti nella platea della Sala Bibiena svuotata dalle poltrone. Il palinsesto #apertinonostantetutto del Comunale proseguirà fino al 10 gennaio. (ANSA).