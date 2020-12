Teaser promozionali per 'Dante. Gli occhi e la mente'

(ANSA) - RAVENNA, 23 DIC - In attesa della riapertura dei musei, sono online da oggi quattro teaser promozionali sul progetto espositivo 'Dante. Gli occhi e la mente', che riunisce le tre mostre promosse dal Comune di Ravenna e organizzate dal Museo d'Arte della città e dalla Biblioteca Classense, in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri.

I teaser anticipano il lancio dei virtual tour delle mostre che verranno presentati in gennaio e permetteranno di entrare nel cuore del progetto con una selezione di opere rappresentative della mostra 'Inclusa est Flamma', attualmente allestita in Biblioteca Classense, e un'anticipazione delle opere che saranno visibili nelle mostre 'Le Arti al tempo dell'esilio' e 'Un'epopea pop', che si svolgeranno rispettivamente a marzo nella chiesa di San Romualdo e a settembre al Mar-Museo d'Arte della città di Ravenna.

'Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di Dante', inaugurata lo scorso settembre, ricorda il VI centenario dantesco del 1921 svolto a Ravenna alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce. 'Le Arti al tempo dell'esilio' ripercorre le tappe dell'esilio dantesco, attraverso una selezione di opere fondamentali dei più importanti artisti del tempo di Dante, come Giotto e Cimabue, concesse da musei internazionali come le Gallerie degli Uffizi, i Musei Vaticani, il Louvre, il Monastero dell'Escorial di Madrid, la Galleria Nazionale dell'Umbria. 'Un'Epopea pop' mostrerà invece la fortuna popolare della figura di Dante Alighieri, che attraversa i secoli e i generi espressivi, con testimonianze letterarie, grafiche e artistiche, fotografiche e cinematografiche, musicali e pubblicitarie legate al Sommo Poeta, con centinaia di oggetti esposti, da manoscritti del Trecento fino agli articoli di merchandising.

I teaser e i virtual tour, prodotti da Zeranta Edutainment con il contributo della Regione Emilia-Romagna, sono visibili su www.mar.ra.it, www.classense.ra.it, www.vivadante.it (ANSA).