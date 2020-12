Zaki: Zebre rugby, striscioni pro liberazione in stadio a Parma

Il rugby si mobilita per Patrick George Zaki, il ricercatore dell'Università di Bologna detenuto in Egitto. Dalla sfida di Guinness Pro14 di sabato tra Zebre Rugby Club e Benetton Rugby verranno affissi, allo stadio Lanfranchi di Parma, gli striscioni di Amnesty International per chiedere la liberazione dello studente egiziano, in carcere nel Paese d'origine dal 7 febbraio. Lo ha annunciato Andrea Dalledonne, amministratore unico delle Zebre, in una lettera indirizzata ai sindaci di Parma e Treviso, Federico Pizzarotti e Mario Conte, e al presidente del Benetton Rugby, Amerino Zatta.

"Lo sport, in particolare il nostro rugby, ha la fortuna di essere esempio per la comunità e soprattutto per i giovani - scrive Dalledonne spiegando l'adesione alla campagna di Amnesty - la nostra missione è anche quella, usufruendo della ribalta mediatica che circonda la nostra attività internazionale, di lanciare messaggi di riflessione e rispetto dei valori inclusivi e di ripudio di ogni forma di violenza. Ci farebbe piacere - aggiunge - che anche gli amici del Benetton Rugby volessero pensare di abbracciare questo gesto di responsabilità sociale, rafforzando un messaggio comune e coeso del rugby italiano.

Uniti possiamo raggiungere la nostra meta, fedeli al nostro spirito di guida e sostegno verso chi ne ha bisogno".