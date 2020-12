Natale: auguri via radio cardinale Zuppi a pattuglie Polizia

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Una breve visita in Questura e parole di vicinanza a tutti i poliziotti in servizio e alle loro famiglie, spesso lontane. L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, è stato accolto questa mattina dal Questore Gianfranco Bernabei negli uffici di Piazza Galilei, per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle feste di Natale. Nella sala operativa del 113, Zuppi ha diramato un messaggio via radio alle pattuglie sul territorio, augurando 'gioia, protezione e speranza' agli agenti e alle loro famiglie.

All'Arcivescovo è arrivata la risposta di una delle pattuglie in ascolto, che ha ringraziato il Cardinale a nome di tutti i colleghi ricambiando gli auguri di buone feste. (ANSA).