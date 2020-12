Illumia: cena di Natale a distanza con i dipendenti e Chef

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Una convocazione misteriosa e una scatola, a casa di 200 dipendenti, oltre a fornitori, consulenti e partner da aprire solo la sera del 21 dicembre. Illumia, gruppo bolognese fornitore dal 2006 di energia elettrica e gas con quasi un miliardo di fatturato, festeggia il Natale a distanza, ma cucinando insieme. Seguendo le indicazioni di una guida d'eccezione: lo chef stellato Carlo Cracco, per portare in tavola un piatto di spaghetti, sugo di pomodori datterini gialli e acciughe fatto a regola d'arte.

A seguire le indicazioni di Cracco l'ad di Illumia Matteo Bernardi, mentre da casa, collegati in videoconferenza, dipendenti e partner potevano intervenire e interagire per avere chiarimenti sul piatto e per chiedere consigli sul mondo della cucina da un maestro del settore. "È un'iniziativa un po' bizzarra, come sono bizzarri in tempi in cui viviamo - racconta Marco Bernardi, presidente di Illumia - volevo fare un evento in cui ci si vedesse senza stare insieme, in cui si facesse qualcosa senza stare vicini". Insomma, una cena di Natale diffusa in oltre 200 case: titolo dell'iniziativa, 'The Show Must Go Home'.

"Durante questo lockdown abbiamo imparato tantissime cose nuove - commenta Cracco - ma una su tutte probabilmente è che possiamo anche stare vicini e cucinare insieme, però stando ognuno a casa propria". Un assembramento a distanza quindi, che si abbina all'iniziativa charity lanciata con il Banco di Solidarietà: un videomessaggio di Cracco accompagnerà i pacchi confezionati di Illumia destinati alle famiglie bisognose. Un modo per concludere nei migliori dei modi un anno complesso, durante il quale, sottolinea Bernardi, "le situazioni ci hanno sfidato a tirare fuori il meglio di noi". E sempre al Banco di Solidarietà andrà il ricavato di un voucher che verrà messo in palio: chi farà l'offerta più alta avrà diritto a una cena da Cracco. (ANSA).