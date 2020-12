Minardi nuovo presidente Formula Imola

Gian Carlo Minardi è stato nominato presidente del cda di Formula Imola, società che gestisce l'autodromo internazionale 'Enzo e Dino Ferrari'.

"Comincia una avventura che mi auguro porti risultati positivi, quelli che noi tutti ci aspettiamo perché è un onore lavorare per l'Autodromo di Imola - afferma il faentino Minardi, il fondatore dell'omonima scuderia, 73 anni -. Spero di esserne all'altezza e di ricambiare la fiducia che mi è stata data".

Il presidente uscente, Uberto Selvatico Estense, ricorda l'impegno per riportare la F1 a Imola, obiettivo raggiunto quest'anno. "Credo a quest'ultimo proposito che sia quindi un dovere del mio successore continuare a perorare la sussidiarietà dei benefici economici di un evento così importante per il territorio e quanto da me seminato con Fowx e Fia per mantenere il risultato raggiunto", dice.

Il cda, la cui nomina sarà efficace dal primo gennaio, rimarrà in carica tre anni, e comprede come consiglieri Susanna Caroli, 46 anni imolese, commercialista; Aldo Costa, 59 anni parmense, direttore tecnico Dallara Automobili; Augusto Machirelli, 65 anni imolese, ex direttore generale di Con.Ami; Valeria Vignali, 43 anni modenese, professoressa associata dell'Università di Bologna. "Mi fa molto piacere che nel consiglio ci sia Aldo Costa, con cui ho lavorato otto anni, in generale mi sembra un'ottima squadra con importanti competenze: ci sono tutte le condizioni per fare davvero bene (ANSA).