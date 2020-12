Inaugurato il ponte provvisorio sul fiume Po di Volano

Il ponte provvisorio lungo il Po di Volano, a Final di Rero nel Comune di Tresignana (Ferrara) è stato inaugurato e aperto al traffico, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini.

Definita come la migliore soluzione per ripristinare in via provvisoria un collegamento stradale tra due sponde di un fiume, il ponte Bailey è una tipologia di ponte d'origine militare, che prende il nome dal suo ideatore l'ingegnere britannico Donald Bailey, resistente da permettere il passaggio di mezzi pesanti.

I lavori di realizzazione si sono conclusi nei mesi scorsi, ma per l'effettivo utilizzo della struttura è stato necessario completare le relative opere di viabilità, in particolare un innesto in rotatoria in prossimità dell'incrocio delle strade provinciali 15 e 23 a Final di Rero (Ferrara). Il ponte consente anche ai mezzi più pesanti di attraversare in piena sicurezza il Po di Volano, superando le criticità legate alle condizioni non ottimali della struttura del vecchio ponte dove, dal febbraio 2018, non era più consentito il transito dei mezzi superiori a 15 tonnellate.

Si tratta di un intervento dal valore di due milioni di euro, realizzato nell'ambito dei lavori di adeguamento dell'Idrovia Ferrarese. In questo contesto, tutto il sistema navigabile del fiume Po e dei canali ad esso collegati è stato ripensato per adeguarlo agli standard della classe V europea di navigazione.

Nel 2021 cominceranno i lavori di ricostruzione del ponte definitivo a cui si aggiunge l'adeguamento della curva di Final di Rero; l'opera avrà un costo di 15 milioni di euro complessivi, e sarà completata entro il 2024.