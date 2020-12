Covid: in E-R altri 1.751 casi e 60 morti

E' in lieve aumento il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, mentre calano i ricoverati in terapia intensiva. I contagi sono 1.751 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.661 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Di questi, 892 sono asintomatici e l'età media è 46,1 anni.

La provincia con più casi è Bologna con 346, segue Modena con 261.

I guariti sono 1.722 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 60.916 (-31), di cui 57.863 (-59) in isolamento a casa, quasi il 95%.

Sono 60 i morti, di cui 26 nel Bolognese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201 (-5), 2.852 quelli negli altri reparti Covid (+33). (ANSA).