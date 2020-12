Muore accoltellato a Cesena, fermato un sospettato

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Un uomo è stato trovato morto accoltellato questa mattina, attorno alle 9, in un parco di Cesena, nel quartiere Vigne. La polizia ha fermato un sospettato Secondo gli investigatori dai primi accertamenti il delitto dovrebbe essere maturato per una questione legata a liti condominiali. Sembra che la vittima stesse passeggiando nel parco con il suo cane, quando si è imbattuta nell'assassino che poi si sarebbe allontanato in bicicletta. La circostanza sarebbe stata riferita alle forze dell'ordine da due testimoni che hanno dato l'allarme. (ANSA).