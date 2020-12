Lavoro: approvato contratto integrativo a Philip Morris

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Promozione dell'uguaglianza di trattamento tra generi, formazione e professionalizzazione continua, estensione dei diritti del lavoratore, con particolare riferimento al sostegno alla genitorialità e a situazioni di difficoltà personali e famigliari (come il sostegno alle donne vittime di violenza), servizi di welfare aziendale, oltre ad un significativo miglioramento delle condizioni economiche, tra cui maggiorazioni nel lavoro a turni e premio di risultato. Sono questi i punti chiave del contratto integrativo tra Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna e i sindacati di categoria Filctem-Cgil e Femca-Cisl Bologna, approvato ieri dal 96% della popolazione aziendale votante, la cui firma è prevista per lunedì 21 dicembre.

L'accordo, che coprirà le oltre 1600 persone che lavorano negli stabilimenti bolognesi, riconferma la centralità dei due siti produttivi del gruppo Philip Morris International nella strategia di sostenibilità della multinazionale, integrando misure di tutela all'avanguardia nel panorama industriale italiano.

"Siamo orgogliosi di questo accordo - dice Simona Robotti, direttrice del personale dello stabilimento - non solo perché porterà ancora più tutele alle persone che lavorano con noi, ma perché riconferma il ruolo pioneristico di questi siti produttivi. Questi stabilimenti infatti non rappresentano solo la trasformazione di un'intera azienda, che da anni ha dichiarato di voler chiudere con il proprio principale prodotto, le sigarette, sostituendole con prodotti innovativi senza combustione, ma anche un nuovo concetto di fabbrica, che da semplice stabilimento produttivo si trasforma in attore sociale, ambientale ed economico del territorio".

L'accordo arriva dopo un anno reso complicato dalla pandemia, che ha visto anche la riconversione parziale di una parte dello stabilimento per la produzione e distribuzione gratuita di oltre 3000 litri di liquido antisettico per le aziende sanitarie e case di residenza per gli anziani dell'Emilia Romagna. (ANSA).