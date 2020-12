Chiesa: morto a 101 anni don Probo, padre di 4 sacerdoti

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Il 4 giugno del 2019 aveva compiuto il secolo di vita, celebrato da tutta la Chiesa riminese. La scorsa notte, nella sua casa, è morto, a 101 anni, don Probo Vaccarini, decano della Diocesi di Rimini e padre vedovo di 7 figli di cui 4 sacerdoti dopo essere diventato lui stesso presbitero all'età di 69 anni.

I funerali di quello che la Diocesi romagnola ha definito 'sposo, vedovo e sacerdote' saranno celebrati lunedì in Basilica Cattedrale e trasmessi sulla rete locale Icaro Tv per dare a tutti i fedeli l'occasione di ricordare il parroco nato il 4 giugno del 1919, militare nella nella Campagna di Russia nel 1942 e padre di 7 figli - 4 maschi e 3 femmine - dopo essersi sposato a 33 anni.

Rimasto vedovo, Vaccarini è diventato prete all'età di 69 anni. I suoi 4 figli maschi sono tutti sacerdoti: don Giuseppe, don Giovanni e don Gioacchino nel Riminese e don Francesco in Umbria, a Terni. (ANSA).