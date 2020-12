Rai1: vigilia e mattina Natale in compagnia Zecchino d'Oro

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Due speciali natalizi dello Zecchino d'Oro andranno in onda su Rai1 la Vigilia e la mattina di Natale dall'Antoniano di Bologna: alla conduzione Cristina D'Avena e Paolo Belli, con il Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la partecipazione di Edoardo Bennato..

'L'Attesa' è il titolo del programma di giovedì 24 dicembre, alle 17.05, tra gli ospiti il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, i cantanti Lorenzo Baglioni e Arianna, i Buffycats della serie '44 gatti' e Francesca Fialdini. 'Lo Zecchino di Natale' è previsto invece venerdì 25 dicembre, ore 9.35, con Ludovica Nasti, dalla serie evento di Rai Uno 'L'amica geniale', i classici di Natale e le più belle canzoni Disney.

Non mancherà neanche quest'anno la partecipazione del Coro dell'Antoniano alla tradizionale tournée in Cina: non sarà possibile la presenza fisica, ma grazie a una speciale tecnologia il Coro potrà esibirsi durante tre concerti al Children's Art Theatre di Shanghai il 31 dicembre e il 2 e 3 gennaio.

Anche in questa occasione la musica dello Zecchino d'Oro (la cui 63/a edizione è stata rimandata a maggio 2021) supporta la campagna 'Operazione Pane', che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare e che sarà presente con le sue storie e i suoi protagonisti. (ANSA).