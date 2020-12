Covid: in E-R ancora 1.745 nuovi casi e 75 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Sono 1.745 i nuovi casi di positività al Covid in Emilia-Romagna, rilevati sulla base di 16.762 tamponi. Si contano 75 vittime, 41 delle quali solo in provincia di Bologna. Fra loro una donna di 45 anni morta a Imola. Ci sono 207 ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Circa la metà dei nuovi positivi, 840, sono asintomatici, individuati con attività di screening o contact tracing. Sono 1.920 le persone guarite e i casi attivi scendono così a 62.326.

Il 95,2% sono a casa perché non necessitano di cure particolari.

Negli altri reparti Covid ci sono 2.764 pazienti, 37 in meno di ieri.

Oltre alla 41 vittime in provincia di Bologna, se ne contano dieci in provincia di Ravenna, sei nel Ferrarese e in provincia di Rimini, quattro a Piacenza e Modena, due a Parma, una a Reggio Emilia e in provincia di Forlì-Cesena, (ANSA).