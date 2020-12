Covid: E-R, da lunedì via ai tamponi rapidi in farmacia

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Tutto è pronto, lunedì si parte: dopo i test sierologici destinati al mondo della scuola arrivano i tamponi rapidi in farmacia, con esito in 15 minuti, per la seconda campagna di screening, sempre volontaria e gratuita, voluta dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la lotta al Coronavirus. Una campagna resa possibile grazie all'accordo con le associazioni territoriali di categoria delle Farmacie convenzionate pubbliche e private.

Sono oltre 2 milioni i cittadini, dai bambini agli adulti, potenzialmente interessati dalla nuova indagine epidemiologica, che proseguirà fino al 30 giugno 2021 e offrirà la possibilità a tutti i destinatari di ripetere il test una volta al mese. E sono 374 le farmacie che hanno già aderito da Piacenza a Rimini a distanza di una sola settimana dalla sottoscrizione dell'accordo.

Da lunedì, quindi, si potrà prendere appuntamento per effettuare il tampone rapido in autosomministrazione con l'assistenza qualificata del farmacista. Destinatari, oltre ai farmacisti che partecipano al progetto, sono gli stessi cittadini dello screening con test sierologici rapidi avviato lo scorso 19 ottobre e tuttora in corso, che ha già coinvolto 326mila persone. L'invito a partecipare, è dunque rivolto a tutti gli scolari e gli studenti da 0 a 18 anni e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, con i loro genitori, fratelli e sorelle ed altri familiari conviventi, nonché i nonni non conviventi; gli studenti universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna e quelli che, benché qui assistiti, frequentano Università fuori regione.

E ancora: il personale dei servizi educativi 0-3 anni e quello scolastico di ogni ordine e grado. (ANSA).