Ravenna Festival, Natale con trenta spettacoli in streaming

Ravenna Festival regala diciotto giorni di streaming gratuito con oltre trenta eventi della XXXI edizione, di nuovo disponibili on demand su ravennafestival.live dal 20 dicembre al 6 gennaio. Un 'regalo di Natale' per ripercorrere il coraggioso cammino del Festival in epoca di pandemia, dal concerto inaugurale di giugno sotto le stelle della Rocca Brancaleone, che ha visto Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini riportare in scena la musica dal vivo con la maestosa Sinfonia 'Jupiter' di Mozart, fino ai concerti di novembre al Teatro Alighieri.

E ancora: Valery Gergiev, Iván Fischer, Beatrice Rana, Accademia Bizantina, Anna Prohaska, Rosa Feola, Mario Brunello, Giovanni Sollima; il teatro con le compagnie del territorio Fanny & Alexander, Teatro delle Albe, Menoventi; i recital pianistici, la musica antica e la musica sacra, ma anche Neri Marcorè e Vinicio Capossela e gli appuntamenti di musica e voci contemporanee a Cervia, senza dimenticare le étoiles della danza.

Gli eventi sono visibili anche su smartphone e tablet grazie all'app gratuita scaricabile per Android e iPhone. Sono stati oltre 45mila i collegamenti registrati la scorsa estate dal sito ravennafestival.live, provenienti da più di 140 Paesi, Italia in testa, seguita da Giappone, Usa e Regno Unito. Per l'edizione 2021 l'orizzonte tematico è naturalmente Dante, nel settimo centenario della sua morte a Ravenna. (ANSA).