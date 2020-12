Capodanno Modena si sposta da piazze a tv con Paolo Belli

Modena sposta i festeggiamenti di San Silvestro dalle piazze del centro alla televisione, causa emergenza Covid, con uno spettacolo in diretta a porte chiuse e in massima sicurezza sanitaria, in programma dalle 21.30 del 31 dicembre al Teatro comunale Luciano Pavarotti e in onda sull'emittente Trc. Fulcro della serata sarà un concerto-spettacolo con Paolo Belli e la sua Big Band, dedicato a Modena e ai modenesi, ma alla serata prenderanno parte anche altri artisti tra cui Alberto Bertoli, Modena City Ramblers e Nomadi, che interverranno con brani eseguiti e filmati in alcuni dei luoghi della cultura attualmente chiusi al pubblico: Palazzo dei Musei, Palazzo Santa Margherita, il sito Unesco di piazza Grande e altri. Il pubblico da casa potrà interagire attraverso i social network con immagini e messaggi, che saranno ritrasmessi da Trc.

"Vogliamo che questo sia il Capodanno di tutti - commenta Belli - e desidero fortemente condividere con quante più persone possibile la gioia di salire di nuovo, dopo molti mesi, su un palco. Quella del concerto dell'ultimo dell'anno al teatro Pavarotti è stata una delle poche belle notizie che ho ricevuto quest'anno. Appena mi è stato proposto ho accettato con entusiasmo e metterò come sempre il massimo impegno per portare serenità a tutta la gente della mia terra".