Musica: Vasco Rossi riceve il Nettuno d'oro di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Vasco Rossi ha ricevuto il Nettuno d'Oro, il massimo riconoscimento conferito dal Comune di Bologna, dal sindaco Virginio Merola, in una cerimonia andata a Palazzo d'Accursio. Il rocker di Zocca, 68 anni, ha legato gran parte della sua storia professionale a Bologna fin dagli anni giovanili.

"Finalmente abbiamo chiuso un cerchio, sappiamo tutti che Vasco ha studiato qui, ha vissuto qui, ha suonato qui", commenta Merola, sottolineando anche i trascorsi comuni: "Io ero a Radio Città, tu direttore di Punto Radio".

Siparietto quando l'assessore alla cultura Matteo Lepore, leggendo la motivazione della consegna del Nettuno d'Oro, ne ricorda le origini modenesi: "Nessuno è perfetto", punge Merola.

"Bolognesi si nasce, ma non si diventa - replica Vasco - è più facile diventare cittadini americani che bolognesi. Se sposi un'americana diventi americano, se sposi una bolognese non ancora".

Vasco si è detto "onorato e felice di ricevere questo premio dalla città che mi ha accolto e ha nutrito la mia anima e il mio spirito, nella quale sono cresciuto, nella quale ho vissuto molte vite diverse, nella quale vivo e che alla fine mi ha adottato. Sono arrivato a Bologna che avevo 16 anni, per frequentare l'istituto tecnico Tanari, quello per diventare ragionieri, e lì ho scoperto la mia carriera artistica". (ANSA).