Covid: in E-R salgono contagi e ricoveri, altre 73 vittime

Ancora su i contagi da coronavirus in Emilia-Romagna ma soprattutto i ricoveri: nelle ultime 24 ore, in base ai dati comunicati dalla Regione, sono stati rilevati 1.574 nuovi positivi su poco più di 10.500 tamponi, con età media 45 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+2 rispetto a ieri), 2.831 quelli negli altri reparti Covid (+12). Sono altre 73 le vittime in regione, tra cui anche cinque pazienti cinquantenni. La provincia che paga il tributo più alto è Bologna, con 41 morti. Per quanto riguarda i contagi la provincia più colpita risulta Modena con 330 nuovi casi, seguita da Bologna con 300 e Ravenna con 195.

Dei nuovi contagiati, 862 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.273 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 74.694.

Il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, è di 64.986 (+228 rispetto a ieri). (ANSA).