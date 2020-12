Terremoti: scossa magnitudo 3.3 tra Reggiano e Modenese

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Emilia. L'epicentro, secondo la localizzazione della sala sismica Ingv-Roma, è stato tra Reggiano e Modenese, precisamente a tre chilometri dal comune di Castellarano (Reggio Emilia).

"Fortunatamente nulla di preoccupante, al momento non si registrano particolari preoccupazioni o criticità", scrive su Facebook il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni. La scossa di 3.3, a una profondità di 29.4 chilometri, è stata avvertita da alcuni in zona, conferma all'ANSA, ma al momento non si registrano danni o problemi.

Per massima prudenza e sicurezza il sindaco ha organizzato due squadre operative, "una con tecnici e una con polizia municipale", per "un giro di verifica e conferma su tutte le strutture pubbliche e scuole del nostro comune".